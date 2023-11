Serie A: Inter e Juventus in testa alla classifica

Dopo le partite del fine settimana, il campionato di calcio di Serie A maschile si è fermato per l’ultima sosta internazionale del 2023. Un quarto di stagione è stato disputato e le squadre hanno preso le loro direzioni. DopoInter e Juventus hanno vinto rispettivamente 10 e 9 partite, perdendone soltanto una. Sono quindi in testa alla classifica a due punti l’una dall’altra e alla ripresa del campionato giocheranno a Torino il primo scontro diretto della stagione.

Al terzo e quarto posto ci sono Milan e Napoli, le altre due squadre ritenute in partenza le più attrezzate per competere per lo Scudetto, che però hanno già accumulato un certo distacco: sono rispettivamente a 8 e 10 punti di distanza dal primo posto. Il Napoli è la squadra campione in carica, ma dopo la sconfitta subita domenica in casa contro l’Empoli (penultimo in classifica prima di quella vittoria), le probabilità che si riconfermi campione d’Italia sono diminuite ancor

:

AGENZİA_ANSA: L'Inter torna in testa, Napoli crolla e Garcia rischiaImpresa Empoli al Maradona. Scialbo pari al derby di Roma. Frena l'Atalanta, Fiorentina quinta (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

TUTTOSPORT: Ha giocato sei anni in Serie A, ora tratta col Napoli per Tudor: lo riconosci?L'ex calciatore, tre volte convocato ai Mondiali, in queste ore sta trattando con il club di De Laurentiis per il suo assistito. Ecco la sua storia

Fonte: tuttosport | Leggi di più »

RAİSPORT: La Juventus batte la Fiorentina nel big match di Serie ALa Vecchia Signora si aggiudica uno dei big match dell’undicesima giornata di Serie A a spese della squadra viola che, subito il gol quasi a freddo, al primo affondo bianconero, tenta in tutti i modi di trovare il pareggio cingendo d'assalto gli ospiti ma senza riuscirci. La squadra di Allegri consolida il secondo posto a -2 dall' Inter capolista. I viola, al terzo ko di fila, restano fermi a quota 17 in settima posizione insieme alla Roma.

Fonte: RaiSport | Leggi di più »

TUTTOSPORT: Inter-Frosinone: la partita che chiude il 12° turno di Serie AI nerazzurri di Simone Inzaghi sono impegnati in casa contro la squadra di Di Francesco nel 12° turno di Serie A

Fonte: tuttosport | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Serie A: Inter-FrosinoneDopo due mesi di stop il centrocampista è arruolabile (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

CORSPORT: Osimhen dice tutto: cosa è accaduto tra il Napoli e l'Al Hilal in estateL'attaccante azzurro è intervenuto al Podcast dell'ex campione del Chelsea Obi e ha parlato della possibilità di trasferirsi in Arabia

Fonte: CorSport | Leggi di più »