SERIE A - Il tecnico analizza il pareggio per 2-2 contro il Verona

SERIE A - Il tecnico analizza ai microfoni di DAZN il pareggio per 2-2 contro il Verona nel Monday Night: "Dispiace per il risultato, ma non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi. Scamacca ? In questo periodo ha doti fantastiche, ma bisogna guardare sempre avanti e io non mi accontento mai". E su De Ketelaere : "È un ragazzo in evoluzione, ma anche lui può fare molto di più".

Poi sull'eventuale riscatto dal Milan bisogna chiedere alla societàNon penso ci sia stato un calo fisico, fino alla fine abbiamo avuto occasioni importanti per tornare in vantaggio. Abbiamo preso due gol in quattro minuti, ma fisicamente abbiamo tenuto bene e anche dopo il 2-2 abbiamo creato occasioni pericolose.

