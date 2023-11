Serie A: Empoli-Atalanta, probabili formazioni LIVE

L'ultima notizia è la resa di Zappacosta all'influenza. Un incrocio tra Europa e salvezza, indossando la nuova terza maglia rossa con piantina di Bergamo sopra.

Dosare le forze e muovere passettini in classifica guardando alla zona Champions è l'obiettivo non dichiarato di Gian Piero Gasperini, in silenzio di prammatica al rientro dalla trasferta di Graz in Europa League, un 2-2 in superiorità numerica subìto in rimonta.

Sempre alla ricerca dell'allargamento della rosa dei titolari, che per ora vede esclusi elementi come Adopo e tutto sommato anche la coppia di esterni del futuro Holm-Bakker, l'allenatore dei bergamaschi non sconfesserà l'abitudine di dire no all'ampio turnover per proporne uno mirato. Le capacità di recupero dei singoli decideranno per lui. headtopics.com

Per il resto, Lookman ruota da seconda punta intorno ai centravanti Scamacca e Muriel, col colombiano forte della doppietta alla Merkur Arena e il romano un po' in ritardo di condizione.

Ma per Gasperini, battuto a fatica il Genoa del suo cuore e pareggiato con rammarico con lo Sturm, da ospitare a Bergamo il 9 novembre, più di tutto conta mettere fieno in cascina in attesa della prova del nove con l'Inter di sabato 4 prima di chiudere la serie pre-sosta a Udine il 12. headtopics.com

Probabili formazioni Empoli (4-3-3): 12 Berisha; 24 Ebuehi, 4 Walukiewicz, 33 Luperto, 13 Cacace; 18 Marin, 5 Grassi, 29 Maleh; 28 Cambiaghi, 19 Caputo, 20 Cancellieri (1 Perisan, 25 Caprile, 19 Bereszyński, 34 Ismajli, 14 Guarino, 27 Maldini, 22 Ranocchia, 21 Fazzini, 8 Kovalenko, 11 Gyasi, 23 Destro, 35 Baldanzi, 7 Shpendi). All.: Andreazzoli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Maleh. Indisponibili: Pezzella.

