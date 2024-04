Serie A: 5 giocatori da tenere d'occhio per la 31ª giornata

Dopo l'andata delle semifinali di Coppa Italia torna protagonista la Serie A . Il sipario si aprirà domani sera con la sfida salvezza tra Salernitana e Sassuolo , per poi chiudersi lunedì sera con la partita tra Udinese e Inter . Come ogni settimana quindi noi di Fantaredazione vi proponiamo 5 nomi di giocatori che potrebbero portarvi ad una plusvalenza per la 31ª giornata . Il centrocampista del Torino si sta rivelando un pilastro portante della formazione di Juric .

L'ex Empoli, grazie alle sue doti tecniche e alle sue geometrie, sarà nuovamente il punto di riferimento della manovra offensiva granata. Contro l'Empoli potrebbe avere spazio per provare qualche inserimento offensivo: chissà che non possa aumentare il suo score di bonus (al momento fermo a 1 gol e 4 assist). Lentamente il vichingo di Stavanger si è caricato sulle spalle il Sassuolo e, dopo una prima stagione passata nell'anonimato, ha finalmente iniziato ad incider

