Sequestro di un gruppo mafioso a Milano

Le indagini, coordinate dall'aggiunta di Milano Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo, restituiscono come l'uomo, già a partire dal dicembre 2022, abbia svolto ricerche via internet sugli effetti del veleno per topi, veleno fatto ingerire per mesi all'inconsapevole vittima e in tale quantità da raggiungere anche il feto.

Sono 253 le persone prese in ostaggio in Israele durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre. Lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Israele ritiene che a Gaza ci siano ancora 132 ostaggi, di cui 105 vivi e 27 morti. Gli altri ostaggi sono stati rilasciati o liberati.

Eliminare i leader di Hamas nell'enclave palestinese è uno degli obiettivi più importanti della rappresaglia che sta conducendo Israele per l'attacco subito il 7 ottobre. Si ritiene che i leader di Hamas siano perlopiù nascosti nella fitta rete di tunnel costruita nella Striscia di Gaza e questo rappresenta una grande sfida per le forze armate israeliane. L'obiettivo numero uno è Yehya al-Sinwar, capo di Hamas nella Striscia di Gaza.

"Il Pakistan si riserva il diritto di rispondere a questo atto illegale e la responsabilità delle conseguenze ricadrà direttamente sull'Iran", ha affermato la portavoce durante un punto stampa, precisando che le autorità pakistane hanno"trasmesso questo messaggio al governo iraniano". Baloch ha aggiunto anche che Islamabad ha sospeso tutte le visite ad alto livello in corso o previste tra Pakistan e Iran.

Caporalato alla GS del gruppo Carrefour per evadere il fisco: maxi sequestro da 64,7 milioniIl sequestro operato dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano

'Eroina dei poveri', è allarme a Milano: sequestro di pastiglie di OxyContinFermato un pusher algerino irreolare sul territorio nazionale: l'allerta è massima, visto l'ingente numero di morti tra i consumatori della droga negli Stati Uniti d'America

Affitti brevi a Milano in occasione della Milano Design WeekIl canone medio settimanale per un appartamento a Milano è più che triplicato durante la Milano Design Week, raggiungendo punte di 7.350 euro. Anche l'hinterland, in particolare Monza, ha registrato un aumento significativo dei prezzi degli affitti.

Lanciati da Milano Serravalle – Milano Tangenziali gli Asecap Days 2024News dell'ultima ora dall'Italia e dal mondo. Notizie, video, rubriche e approfondimenti su Sport, Cronaca, Economia, Politica, Salute e tanto altro

Alfa Romeo svela la nuova Milano a MilanoLa nuova compatta Alfa Romeo Milano riporta i valori del Dna sportivo e della raffinatezza tecnologica nel segmento delle compatte. Offre una dinamica di guida best in class e autonomia di oltre 410 km.

Terni, alla comunità Incontro una decina di minorenni vogliono uscire dal tunnel della tossicodipendenzaTERNI - «E’ giusto dare la notizia di cronaca del sequestro della cocaina rosa ma...

