Sequestro di oltre 108mila litri di gasolio di contrabbando e 4 autoarticolati

Oltre 108mila litri di gasolio di contrabbando e 4 autoarticolati sequestrati; 45 violazioni al Codice della strada; 3 violazioni alla legge per il trasporto internazionale per 31.486 euro; sospensione della patente a 4 camionisti. Sono i risultati di una serie di controlli della Guardia di finanza e della Polizia stradale di Udine per prevenire e contrastare le pratiche illecite nel settore dell'autotrasporto.

Il gasolio è stato introdotto fraudolentemente in Italia dal confine di Tarvisio, proveniente dall'Ungheria, risultando in apparenza destinato nelle province di Napoli e Caserta. Il prodotto era scortato da documenti di accompagnamento non veritieri, che lo identificavano come"miscela di solventi organici" ovvero come"liquido anticorrosivo", al fine di occultarne la reale natura.

Gli autotrasportatori sono stati tutti denunciati alla Procura della Repubblica di Udine per la violazione degli articoli 40 e 49 del Testo unico delle accise, che comporta il carcere fino a 5 anni e la multa fino a 10 volte le imposte evase.

Sequestro Gasolio Di Contrabbando Autoarticolati Violazioni Al Codice Della Strada Controlli

