Sequestri di beni e aziende: le problematiche e la gestione dello Stato

Il numero di beni e aziende sequestrate in sede penale alla criminalità ha imposto negli ultimi anni continui adattamenti alla disciplina normativa riformata nel 2011 con il testo unico antimafia.

Tutela dei diritti dei terzi, regolamentazione degli amministratori giudiziari, trattamento fiscale, coordinamento tra normativa antimafia e procedure esecutive individuali e concorsuali, sorte dei lavoratori dipendenti, aiuti finanziari alle aziende sottoposte a misure ablative, destinazione dei beni, solo per citarne alcuni. I beni e le aziende sottratte alla criminalità costituiscono un vero e proprio comparto dell’economia del paese e lo Stato deve farsi carico della gestione, tanto per la tutela degli asset produttivi che per i numerosissimi lavoratori coinvolti. Molteplici sono le problematiche che spaziano, in tema di aziende, dal diritto societario a quello fallimentare, passando per delicate e complesse questioni tributari





