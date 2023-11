Sequestrato materiale ferroso e elettrodomestici in un furgone a Roma

Venerdì sera, nel corso di un controllo alla circolazione stradale in via Volsinio, nel quartiere Trieste, i carabinieri della stazione di viale Eritrea hanno fermato un furgone con a bordo due cittadini romeni, di 23 e 27 anni, entrambi con precedenti. I carabinieri hanno trovato, custodito nel veicolo, vario materiale ferroso ed elettrodomestici in cattivo stato, per un peso complessivo superiore ai 150 kg.

Tutto il materiale è stato sequestrato e affidato in custodia giudiziale mentre i due sono stati denunciati per concorso in attività di gestione rifiuti non autorizzata

