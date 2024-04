Sequestrati oltre 250 chili di cocaina sulle spiagge australiane

La polizia del Nuovo Galles del Sud ha sequestrato oltre 250 chili di cocaina sulle spiagge australiane. I pacchi, suddivisi in confezioni di dimensioni diverse, sono arrivati in Australia almeno tre mesi fa.

I due pacchi più grandi, contenenti circa 39 chili di cocaina ciascuno, sono stati trovati a Sydney e a Newcastle. Un bagnino ha filmato il momento in cui ha recuperato un pacchetto contenente un chilo di cocaina a Bondi Beach.

