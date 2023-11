Senza limiti - Film (1997)

Purtroppo prima che Alex riesca a scoprire qualcosa e ad intervenire, Geiger entra nel sistema informatico della nave distruggendo i canali di comunicazione della stessa e uccidendo il Capitano Pollard. Dopo aver preso il controllo totale dell’imbarcazione, il criminale ordina al primo ufficiale, Juliano, di evacuare la nave. Ma un gruppo di persone, tra cui Alex e Annie, non riusciranno a salire sulle scialuppe di salvataggio, rimanendo bloccate sull’imbarcazione.

Annie, che sperava in una vacanza tranquilla, si ritroverà così ancora una volta coinvolta in un'incredibile avventura. Sarà Alex questa volta a dover trovare una soluzione per evitare che lo squilibrato informatico raggiunga il suo obiettivo.

"Lento e noioso seguito di un film di successo di cui ha conservato il titolo: il regista olandese Jan de Bont, autore anche dell'assurdo soggetto, si è limitato a trasferire la sorridente Sandra Bullock dal bus del primo episodio alla nave, perdendo ritmo e suspense. Si salva per la spettacolarità la parte finale, ma dopo due ore tirate così inutilmente in lungo verrebbe il mal di mare anche a Soldini".

Annie: Il mio ultimo ragazzo, Jack, non era un tipo romantico. Due anni fa per il mio compleanno mi regala lo spray anti aggressione al pepe, io credo che sia profumo e finisco al pronto soccorso. John Geiger (Willem Dafoe): Secondo la tradizione, è vero che il comandante affonda insieme alla sua nave?news Cinema

