Sentenza emessa sul caso di violenza domestica a Lucca

A quasi un anno dall'apertura del processo, il tribunale di Lucca ha emesso la sua sentenza sulla vicenda, che risale ad aprile del 2022. A un settimanale aveva poi raccontato che il responsabile era il suo ex compagno. I due vivevano insieme in un appartamento in provincia di Lucca e una vicina di casa aveva sentito le urla e chiamato subito i carabinieri. La donna aveva riportato tumefazioni al volto e alle braccia e le erano stati prescritti 21 giorni di prognosi.

Immediatamente per Tambellini era scattato il divieto di avvicinamento, con l'allontanamento dalla casa familiare

Sentenza Violenza Domestica Lucca Processo Divieto Di Avvicinamento

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



MediasetTgcom24 / 🏆 3. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Stupro 17enne: uno degli indagati ha gareggiato a LuccaOggi Emanuele Nardella è sceso in pedana per una gara di qualificazione agli Assoluti, mentre Pucci, l'altro indagato, si è autosospeso

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Contatto Provedel-Lucca in area, Marelli: 'Sono perplesso, mi sembra calcio di rigore'Anche stasera, durante Lazio-Udinese, c'è stato spazio per un piccolo episodio arbitrale che non ha però condizionato il risultato finale. Contatto sospetto in area di rigore biancoceleste tra il po

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Lazio-Udinese 1-2, le pagelle: Lucca sovrasta Romagnoli, Thauvin incontenibileSERIE A - I voti ai protagonisti di Lazio-Udinese 1-2 con le pagelle della partita: il migliore è Thauvin, incontenibile. 7,5 per il francese e anche per Lucca,

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Le pagelle dell'Udinese - Thauvin disegna calcio, Lucca si fa trovare prontoRisultato finale: Lazio-Udinese 1-2 Okoye 6,5 - Stasera ha fatto capire ancora una volta di più perchè è stato preferito in modo definitivo a Silvestri. Rivedibile nelle uscite, tra i pali però è

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Italia, i convocati: le novità di Spalletti sono Bellanova, Folorunsho e LuccaUfficiale l'elenco dei 28 scelti dal ct azzurro per le prossime due amichevoli americane contro Venezuela ed Ecuador

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

Italia, i convocati del ct Luciano Spalletti per Venezuela e Ecuador: novità Folorunsho, Lucca e BellanovaAMICHEVOLI - In vista dei prossimi Europei, due sfide utili per il ct Spalletti per definire la rosa e provare qualche combinazione in più. L'Italia affronterà

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »