Semifinale Coppa Italia, la Fiorentina vince l'andata

La squadra di Gasperini, oggi assente per squalifica, ha dovuto superare Sassuolo e Milan. La vincente di questa doppia sfida affronterà in finale una tra Juventus e Lazio, con i bianconeri avanti 2-0 dopo il match di andata. La Dea si schiera con il 3-4-2-1. Nel reparto arretrato il grande assente è Scalvini che sarà out per un mese, al suo posto gioca Djimsiti. Sulla destra c'è Holm. In mezzo al campo riposa Ederson al suo posto Pasalic con De Roon.

In avanti, insieme a Koopmeiners e Lookman, ci sarà Miranchuk che viene preferito a Scamacca."Sarà difficile sotto tutti i punti di vista, l' gara di andata è sempre la più importante, dovremo fare bene. E' un bel traguardo essere arrivati qui ma non abbiamo fatto nulla e dobbiamo utilizzare tutte le nostre qualità per fare bene stasera".Ti rivedi un po' in Gosens? Ruggeri:"Provo a rubargli l’inserimento sul secondo palo"TOP NEWS ore 24 - Semifinale Coppa Italia, alla Fiorentina l'andat

La Fiorentina vince 1-0 contro l'Atalanta nella semifinale di Coppa ItaliaLa Fiorentina ha vinto 1-0 contro l'Atalanta nella semifinale di Coppa Italia. L'ex calciatore commenta la partita e sottolinea le prestazioni eccezionali del portiere Carnesecchi. La Fiorentina ha dominato la partita e avrebbe potuto ottenere un risultato migliore. La Nazionale è un sogno per Carnesecchi.

