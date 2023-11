Selena Gomez e l'importante diritto alla disconnessione

Lo scroll quotidiano del feed dei nostri social è diventata quasi un'azione involontaria, talmente normale che non penseremmo mai di non includerla nella nostra giornata, ma quando quello che vediamo innesca sensazioni negative, abbiamo tutto il diritto di mettere da parte il nostro smartphone e concentrarci sulle cose che, invece, ci fanno stare bene.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FATTOQUOTIDIANO: Manovra, dopo le promesse arrivano tagli e tasse? Segui la diretta con Peter GomezManovra, dopo le promesse arrivano tagli e tasse? Segui la diretta con Peter Gomez, Chiara Brusini e Mauro Del Corno.

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Lazza, Sirio è il disco rap più certificato della storiaLa musica di Lazza, l'artista si racconta alla fine del tour. VIDEO

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

LASTAMPA: Salmo e Noyz Narcos escono con “CVLT”, un Joint Album per infiammare una scena rap che fa a meno di SanremoUn lavoro importante, un disco completo con pochi feat ma pensati bene e il corto che lo promuove vede la regia del Maestro Dario Argento

Fonte: LaStampa | Leggi di più ⮕

FATTOQUOTIDIANO: Tommaso Paradiso: “A 40 anni una sensazione stupenda” martedì 31 ottobre alle 15 in diretta con…“Sensazione Stupenda” è il secondo lavoro in studio della carriera solista di Tommaso Paradiso e contiene anche i singoli Viaggio Intorno Al Sole (disco d’Oro) e Amore Indiano (in collaborazione con i Baustelle), oltre alla title track e al singolo “Blu Ghiaccio Travolgente”.

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più ⮕

FATTOQUOTIDIANO: Salmo e Noyz: “I rapper pischelli? Per forza fanno delle cose di me**da e cantano in playback: non hanno…Insieme per un disco pieno di riferimenti cinematografici sono stati “benedetti” dal maestro indiscusso del cinema horror internazionale: Dario Argento. I due rapper vengono letteralmente trucidati in una spaventosa villa. Ma è solo un cortometraggio...

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più ⮕

VANITYFAIRIT: Selena Gomez e l'importante diritto alla disconnessioneL'attrice, qualche giorno fa, ha spiegato il perché della sua assenza dai social: quanto sta accadendo nel mondo ha avuto un impatto negativo sulla sua salute mentale.

Fonte: VanityFairIt | Leggi di più ⮕