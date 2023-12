Sei anni di carcere per l'ex agente immobiliare Omar Confalonieri

L'uomo era già stato condannato in secondo grado a 4 anni e 4 mesi per aver drogato con benzodiazepine una coppia di clienti e violentato la donna. Imputato per altri cinque casi, gli è stata riconosciuta la responsabilità solo per due episodi.

Sei anni di carcere sono stati inflitti oggi all'ex agente immobiliare Omar Confalonieri, già condannato in secondo grado a 4 anni e 4 mesi per aver drogato con benzodiazepine una coppia di clienti e violentato la donna e ora imputato per altri cinque casi di presunte violenze che avrebbe commesso con lo stesso schema. A deciderlo è stato il gup di Milano Massimo Baraldo che, al termine del processo in abbreviato, ha condannato anche la moglie dell'uomo a 4 anni accusata di concorso in due delle violenze ipotizzate. Il giudice ha riconosciuto la responsabilità di Confalonieri per due soli casi dei 5 contestat





