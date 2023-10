Segnali ignorati dall'esercito prima dell'attacco

Il 7 ottobre erano ancora in 20. Adesso le 'vedette' del Kibbutz Nahal Oz - le militari di leva addette a seguire 24 ore al giorno con strumenti avanzati le attività lungo il confine con Gaza - sono rimaste in due. Si chiamano Yael Rotenberg e Maya Desiatnik. Tredici loro compagne sono state uccise a sangue freddo, da distanza ravvicinata, da membri della unità di élite di Hamas. Le altre sono state rapite, o risultano disperse.

Un mese prima sono cominciate le loro esercitazioni. Ci hanno detto che era normale. Ma poi le esercitazioni hanno assunto il ritmo di una al giorno, anche due al giorno. E questo era eccezionale. Abbiamo anche visto come si addestravano a prendere il controllo di un carro armato".

Intanto in Israele si celebrava il Succot, la Festa dei Tabernacoli, e molti militari di Nahal Oz erano in licenza. L'attacco di Hamas è iniziato il sabato mattina con un possente bombardamento che"ha fatto tremare le pareti ed i nostri schermi. Li abbiamo visti arrivare in massa. Incredibile: conoscevano tutti i punti deboli del reticolato di confine". headtopics.com

Nelle settimane precedenti Hamas aveva organizzato manifestazioni 'popolari' durante le quali aveva lanciato numerosi ordigni che avevano indebolito le strutture. Quando c'è stato l'attacco le altre vedette erano ancora nei loro letti.

Avrebbero cercato, ancora in pigiama, riparo in un rifugio, per trovarsi davanti i fucili e le bombe a mano di Hamas. Yael e Maya si sono salvate miracolosamente dal massacro. I soldati che dopo ore le hanno tratte in salvo gli hanno detto di chiudere gli occhi, per risparmiargli la vista dei corpi delle amiche trucidate. Fra i ricordi più agghiaccianti le telefonate di addio delle compagne ai genitori, quando avevano ormai compreso che non sarebbero uscite vive dalla base a Nahal Oz. headtopics.com

Israele, Meloni: due popoli e due Stati
Prima al Senato e poi alla Camera, Meloni spiega la linea italiana alla vigilia del Consiglio europeo di Bruxelles. Per Meloni la strategia di Hamas è chiara: tendere una trappola a Israele per costringerlo alla reazione e così allontanarlo dall'Occidente e dal resto del mondo arabo.