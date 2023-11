Seconda giornata del girone A: Vicenza e Lumezzane tornano alla vittoria

La seconda giornata del girone A si è conclusa con quattro partite che hanno visto il Vicenza e il Lumezzane tornare alla vittoria, mentre la Virtus Verona ha vinto contro il Trento. Al momento non ci sono segnalazioni di rinvii, ma il maltempo potrebbe portare a eventuali cambiamenti.

:

TUTTOMERCATOWEB: Stravince la Virtus Verona, successi esterni di Vicenza e LumezzaneHa preso il via questa sera la 12ª giornata del campionato di Serie C 2023/2024. Ad aprire le danze, in attesa della chiusura di lunedì, il Girone A, che ha visto in campo ben quattro partite; maxi

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

SKYSPORT: Eurolega, Virtus Bologna-Anadolu Efes 93-81: gli highlightsLeggi su Sky Sport l'articolo Eurolega, Virtus Bologna-Anadolu Efes 93-81: gli highlights

Fonte: SkySport | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Serie C, ufficializzate le date dei recuperi Virtus Entella-Cesena e Sestri Levante-RiminiNovità sul fronte del calendario della Lega Pro. Con una nota è stata infatti ufficializzata la data del recupero di Virtus Entella-Cesena, gara valida per la 10ª giornata del campionato di Serie C

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

SKYSPORT: Virtus Bologna-Efes Istanbul in Eurolega: dove vedere la partita in tv e streamingIl match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Fonte: SkySport | Leggi di più »

IODONNA: Studentati: a Vicenza parte il progetto City CampusGli studentati in Italia? Pochissimi, del tutto insufficienti rispetto alla domanda. E gli appartamenti in affitto in molte città hanno prezzi inavvicinabili. Non a caso gli universitari protestano, con o senza tende.

Fonte: IOdonna | Leggi di più »

COSMOPOLİTAN_IT: X Factor 2023: le pagelle della seconda puntata dei LiveMorgan, 5 curiosità sul cantautore e musicista

Fonte: Cosmopolitan_IT | Leggi di più »