Scuse non accettate dalla famiglia della vittima

Poi, nelle dichiarazioni in aula, ha detto: "Sto chiedendo unicamente a tante persone scusa, ma non sarà mai abbastanza". E ha continuato: "Sono stato preso da qualcosa che risulterà sempre inspiegabile e da una grande disumanità. Ero sconvolto e perso. Quel giorno ho distrutto il bambino che ero pronto ad accogliere". Scuse che la famiglia della giovane vittima non ha accettato. Chiara Tramontano ha replicato: "Sono una presa in giro".

Il processo, cui hanno partecipato anche il padre e altri parenti della giovane trucidata, è iniziato con gran parte dei cronisti e del pubblico fuori dall'aula. Impagnatiello è accusato di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, futili motivi e rapporto di convivenza, oltre che dei reati di interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere. Il giovane imputato ha poi ripreso, nelle sue dichiarazioni in aula: "Quel giorno anche io me ne sono andato, sono qui a parlare ma non vivo più





MediasetTgcom24 » / 🏆 3. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Viaggio senza meta, sconfitta senza vincitori, follia senza scuseDalla loggia centrale della basilica, come prua di una barca in tempesta, sospesa oltre che protesa tra l’anno nel quale la guerra, invece di cessare, ha raddoppiato e l’anno in cui potrebbe allargarsi ulteriormente, sfuggendo di mano ai suoi strateghi, l’erede dell’apostolo Pietro, raggiunto dalla conta dell’ennesimo eccidio, prima di affacciarsi e parlare al mondo deve avere rivolto al Signore, nascosto a poppa, una domanda: se questo sia il segnale del naufragio e l’umanità si prepari ad affondare. Anche perché al suo sguardo il fondo è ormai toccato, che più giù non si può, nel giorno insanguinato di un Natale-non-Natale: il più lontano dalle aspettative, ma pure il più vicino, crudamente, alle narrative. Rinnovando la strage d’innocenti e riempiendo di tombe bambine su ambo i fronti la terra che fu culla di Gesù. “Sono i piccoli Gesù di oggi”, ha chiosato

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Chiara Ferragni torna sui social: “Mi siete mancati”. Le reazioni dei vipLa Ferragni era scomparsa da Instagram dal 18 dicembre, quando venne ricoperta di critiche per il video di scuse per il caso Balocco

Fonte: DonnaModerna - 🏆 44. / 51 Leggi di più »

De Rossi allenatore della Roma: le intenzioni della societàDaniele De Rossi è ufficialmente l’allenatore della Roma. La mancata replica del club dopo l’apertura totale di Mourinho a un rinnovo è stata interpretata come una disattenzione, ma i Friedkin avevano già la pratica-Mourinho sul loro tavolo.

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

La Corte di Giustizia della Ue rovescia il monopolio di Fifa e Uefa sulla SuperlegaLa Corte di Giustizia della Ue ha stabilito che le regole della Fifa e della Uefa che subordinano qualsiasi nuovo progetto calcistico interclub alla loro previa approvazione e vietano ai club e ai giocatori di giocare in quelle competizioni sono illegali. Questa sentenza storica potrebbe portare a un cambiamento radicale della governance del calcio.

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Il ministro della difesa italiano esprime preoccupazione per i missili in UcrainaIl ministro della difesa italiano ha espresso preoccupazione per i missili che cadono sulla testa dei civili e dei militari ucraini. Ha anche commentato il nuovo lancio di missili nel Mar Rosso da parte degli Houthi.

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Il Napoli alla ricerca della strada giusta per la qualificazione alla Champions LeagueIl Napoli sta vagando senza sapere dove andare, con la speranza di qualificarsi alla prossima Champions League. Le scelte sbagliate di De Laurentiis sono considerate una delle cause del rendimento deludente della squadra.

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »