Scuola, il paradosso del nuovo concorso per i presidi: taglio degli istituti al Sud e tanti posti al Nord

Tagli al Sud e posti per i nuovi dirigenti scolastici al Nord. Il nuovo concorso ordinario a preside è ormai ai nastri di partenza.

La scorsa settimana, la bozza del bando è stata consegnata ai sindacati che ne hanno anticipato alcuni aspetti, come quello relativo alle cosiddette “quote blu” e la ripartizione a livello regionale dei 587 posti messi in palio a livello nazionale. Ma osservando la t…

Italia Notizie

Leggi di più:

repubblica »

La crisi demografica svuota le città del MezzogiornoLO STUDIO ROMA Napoli meno 14 per cento, Palermo meno 17, Messina e Taranto meno 19. Non è... Leggi di più ⮕

Ha un malore mentre cammina sul marciapiede, ex consigliere comunale scivola e viene travolto da un'auto: mortIncidente mortale poco dopo mezzogiorno a Velo D'Astico lungo via Roma, nel... Leggi di più ⮕

I tre ragazzini scappati prima della scuola sono stati ritrovati a 600 chilometri da casaInvece di recarsi in classe, da Pescara avevano deciso di salire su un treno diretto a Milano. Stanno bene. Del caso si era... Leggi di più ⮕

Educazione sessuale: a scuola nascono i "tutor della fertilità"Presentato il Progetto SIRU di Formazione nelle scuole che ha come obiettivo quello di formare i ragazzi in modo che diventino fonte di... Leggi di più ⮕

Educazione sessuale a scuola, Sasso (Lega) è “una nefandezza” proporla alle primarieBaruffa alla Camera stavolta per un emendamento al disegno di legge contro la violenza di genere a firma M5s dove si apriva all'educazione sessuale alle primarie. “La preistoria è finita” rispondono dall'opposizione Leggi di più ⮕

Coppia di insegnanti pubblica video hot su OnlyFans e viene licenziata dalla scuola: «Lo stipendio non bastavaGirano un video hot per OnlyFans nel cortile della scuola in cui lavorano e vengono licenziati.... Leggi di più ⮕