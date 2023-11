Scudetto? Tra Inter, Juventus, Milan. Il Napoli non è più quello

. Serve più incisività davanti, a cominciare dal discontinuo Leao e maggiore attenzione dietro, in assoluto più collaborazione tra i reparti, che spesso si scollano., allargandoli alle sette sorelle più la Fiorentina e tenendo fuori il Bologna, anche se non sarebbe giusto considerando che Thiago ha perso una sola volta., tre nelle prossime quattro giornate.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CORSPORT: Alberto Angela, selfie con Maradona per lo scudetto del NapoliIl giornalista e divulgatore scientifico celebra l'impresa azzurra davanti al murale di Diego nei Quartieri Spagnoli, dedicando un emozionante post alla città partenopea: ecco cos'ha scritto

Fonte: CorSport | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: Sabatini CM: 'Juve-Inter sfida scudetto, ma con Inzaghi giocherebbero solo due bianconeri'Avviso ai lettori: se credete alle classifiche stilate solo con il monte-ingaggi, voltate pagina. Arrivederci e grazie. Qui si parla di calciomercato, possibilmente. Di calcio, realmente. Di due squadre

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Sacchi alla Gazzetta: 'Il Milan ha reagito, la lotta scudetto non è solo Inter-Juve'Nel suo fondo su La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato del Milan che a suo dire è ancora in piena corsa per la vittoria del campionato: “Molti pronosticano un duello Inter-Juve per lo s

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Milan tra papere e infortuni: due punti buttati a Napoli“Ama il prossimo tuo come te stesso” è un passo del Vangelo secondo Matteo , che non trova però riscontro nel mondo del c...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Serie A, Giudice Sportivo: ammende per quattro club: Milan, Napoli, Inter e RomaNel dispositivo del Giudice Sportivo di Serie A dopo le gare della decima giornata di campionato andata in archivio ieri, si apprende anche delle multe alle società. Una sanzione di 15mila euro è st

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: Inter, tra le priorità c'è Barella: l'obiettivo è blindarloSecondo quanto riportato da Sky Sport, tra le priorità dell’Inter c’è anche il rinnovo di Nicolò Barella, seppur il centrocampista azzurro sia in scadenza nel 2026. La

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕