Scosse di assestamento post-globalizzazione

È difficile analizzare la situazione internazionale odierna quando si perde di vista il quadro di riferimento globale. Pur restando alla larga da qualsivoglia teoria del complotto, non è difficile osservare che diversi fatti di inaudita gravità accaduti negli ultimi anni, anche se vanno letti nei loro contesti geografici e storici, sono legati da un filo conduttore.

L’ultima cosa che Hamas vorrebbe, perché se l’Arabia Saudita, punto di riferimento religioso del mondo sunnita, riconosce il diritto all’esistenza di Israele la loro linea che predica l’eliminazione dello Stato ebraico vacilla. È questo uno dei motivi, se non il principale, della scelta dell’attacco criminale contro i civili israeliani dell’7 ottobre.

