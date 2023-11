Scoperto un nuovo animale nell'Amazzonia peruviana

Alcuni ricercatori hanno scoperto un animale mai identificato prima nell'Amazzonia peruviana. Si tratta di un esemplare delle dimensioni di un topo gigante (e simile a un aguti punteggiato come quello nella foto) trovato durante un lavoro di esplorazione nella riserva ecologica di Santa Elena, paradiso di mammiferi, rettili, farfalle ed uccelli (ne sono state identificate più di 300 varietà) situato nella regione di San Martin.

"È molto grande, come se fosse un roditore", ha spiegato il consulente ambientale Alex Castillo, secondo il quale biologi e scienziati della ong americana Conservation International - che hanno partecipato all'esplorazione - hanno confermato trattarsi di "una nuova specie che non è mai stata registrata". Tra qualche mese si sapranno tutti i dettagli e il nome dato alla nuova specie, hanno reso noto gli esperti. La foto e la scheda tecnica dell'animale, molto difficile da vedere, non sono ancora state pubblicate

