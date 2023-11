Scoperto un Apollo giovinetto a San Casciano dei Bagni

Un Apollo giovinetto, elegante e bellissimo, impegnato a cacciare una lucertola. Dopo la meraviglia dei bronzi, è una statua monumentale, alta quasi due metri, copia in marmo di un originale in bronzo del greco Prassitele, l'ultimo tesoro restituito dal fango e dall'acqua ribollente degli scavi di San Casciano dei Bagni (Siena).

Un ritrovamento straordinario:Con il monumentale Apollo in marmo, recuperati anche un particolarissimo donario in pietra con un'iscrizione bilingue e a una miriade di piccoli oggetti in bronzo, terracotta e persino cristallo che aprono affascinanti squarci sulla quotidianità dell' antico santuario di San Casciano e sui rapporti del dio con la cura della salute , in particolare degli occhi.dal responsabile degli scavi Jacopo Tabolli dell'Università per Stranieri di Siena. "E non bast





