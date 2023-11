Scoperto il meccanismo delle metastasi del melanoma

Il melanoma è il più letale dei tumori della pelle a causa della elevata eterogeneità e della rapidità con cui può dare origine a metastasi. Ma ora una proteina fa sperare per la cura. Un gruppo di ricerca del Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova, coordinato dal professor Luigi Leanza e sostenuto da Fondazione AIRC, ha scoperto il meccanismo implicato nella formazione delle metastasi. Jessica morta per la diagnosi sbagliata su un neo, indagato un medico: «Errore decisivo»

:

TODAY_İT: Spia la badante dei genitori con delle microtelecamere: cosa ha scopertoUna donna di 60 anni è stata accusata di maltrattamenti ai danni di una coppia di anziani gravemente malati

Fonte: Today_it | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Vittorie per Padova e Albinoleffe, Avellino frenato sul pariSi sono giocate oggi diverse gare valide per la 12esima giornata della Serie C. Nel girone A il Padova stende la Giana Erminio, mentre il Novara crolla in casa contro l'Albinoleffe. Nel girone C pari

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

AGİ AGENZİA ITALİA: Un enorme deposito di monete del IV secolo d.C. scoperto nel mare di SardegnaEccezionale scoperta archeologica: oltre ad anfore di produzione africana, trovati tra i 30mila e i 50mila esemplari di monete di bronzo che risalgono a un arco temporale tra il 324 e il 340 dopo Cristo

Fonte: Agi Agenzia Italia | Leggi di più »

REPUBBLİCA: Archeologia: deposito di monete in bronzo scoperto nel mare della SardegnaUn ritrovamento eccezionale: tra i 30 mila e i 50 mila pezzi in circolazione nell’impero romano, in ottimo stato di conservazione. Risalgono alla prima metà de…

Fonte: repubblica | Leggi di più »

MEDİASETTGCOM24: Germania, spari nell'Università di Heidelberg: tre feriti e un morto, l'attentatore si è suicidatoL'assalitore, uno studente di biologia, ha poi rivolto l'arma contro se stesso: via WhatsApp aveva avvertito il padre di voler compiere un attacco

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »

LASTAMPA: Scoperto in Sardegna un enorme deposito di monete del IV secolo: le riprese subacqueeScoperto nel mare della costa nord-orientale della Sardegna, nel territorio di Arzachena, un ricco deposito d…

Fonte: LaStampa | Leggi di più »