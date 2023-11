Scoperto falso insegnante in una scuola elementare

Un uomo si è finto insegnante in una scuola elementare per diversi mesi, ma è stato scoperto a causa di alcuni errori grammaticali e linguistici. Il falso docente dichiarava di avere un diploma magistrale, ma in realtà non lo aveva mai ottenuto. Le indagini hanno dimostrato che il diploma era falso e che l'uomo non aveva mai frequentato l'istituto scolastico in questione. Il diploma conteneva anche un numero progressivo dei diplomi della scuola, confermando la sua falsità

. Il 7 giugno, la Squadra Mobile di Salerno, su delega della Procura della Repubblica di Cremona, ha sequestrato il diploma contraffatto. L'uomo è incensurato e sono in corso ulteriori indagini per determinare il guadagno economico illecito ottenuto, che si stima essere di circa 10.000 euro

:

LASTAMPA: Otto quintali di droga sequestrati, scoperto un traffico dal Marocco a TorinoLa Guardia di Finanza ha sequestrato depositi di stupefacente anche a Leini e Orbassano. Tredici persone arrestate

Fonte: LaStampa | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: L'altro Ibrahimovic: dal Bayern al Frosinone, chi è il 2005 scoperto da AngelozziArijon Ibrahimovic, chi era costui? Lo conosceva da tempo Guido Angelozzi, deus ex machina della piccola grande favola Frosinone, lo ha conosciuto suo malgrado il pubblico di fede granata, titoso del

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Carte di credito rubate, tenta di prelevare ma viene scoperto e arrestatoI Carabinieri della stazione di Ripi hanno arrestato per ricettazione e utilizzo fraudolento...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

SOLE24ORE: Finto maestro elementare scoperto per gli errori di ortografiaL’uomo aveva stipulato un contratto da supplente presso un istituto di Cremona. Dovrà rispondere di esercizio abusivo della professione, falsità materiale e truffa ai danni dello Stato

Fonte: sole24ore | Leggi di più »

TODAY_İT: Finto maestro elementare scoperto per i troppi errori di ortografiaInquadrato come docente supplente, ha insegnato per alcuni mesi. L'indagine della polizia è iniziata dopo una segnalazione inviata dalla dirigenza dell'istituto

Fonte: Today_it | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Fa errori di ortografia, scoperto finto maestroHa insegnato 5 mesi a Cremona senza aver alcun diploma (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »