Scoperte pareti a Caivano con all'interno droga e munizioni

I Carabinieri scoprono arsenale, “murato” a Caivano nelle pareti con droga e munizioni.

Trovate 4 pistole, una mitragliatrice Skorpion, 600 proiettili, 6kg di hashish e 2 di cocaina. 2 arrestati. / X Carabinieri (Alexander Jakhnagiev)

Armi e droga "murati" in un casolare di Caivano, nel blitz dei carabinieri arrestati due uominiNon si fermano i blitz dei carabinieri nell'area di Caivano (Napoli). I militari dell'Arma hanno trovato un vero e proprio arsenale "murato" all'interno di un casolare non troppo lontano dai palazzoni del parco Verde. Gli investigatori hanno sequestrato quattro pistole, una mitragliatrice Scorpion, insieme con 600 proiettili.

Caivano, scoperto arsenale di armi e droga dentro il muro in un casolareE stato grazie all'impiego del metal detector che i carabinieri hanno scoperto, nascosto dietro a una parete di un casolare nelle campagne di Caivano, vicino a Napoli. Un arsenale. Una mitragliatrice scorpion, quattro pistole, 600 proiettili. Armi che la camorra ha nascosto in quel un luogo, di fatto, inaccessibile.

Dl Caivano, il tecnologo Guido Saracco: 'Anche l'IA e il digitale per i 'Bronx' italiani'Il Rettore all'Adnkronos: 'Per cambiare le periferie degradate lo Stato può usare le nuove tecnologie. Il costo sociale, energetico ed economico di queste aree è enorme per il Paese'

