Scoperte in Uganda tracce di menopausa negli scimpanzè

le femmine di scimpanzè in Uganda mostrano segni di menopausa,Fino ad oggi, le ricerche avevano suggerito che solo gli esseri umani e alcune specie di balene dentate vivessero molti anni di vita attiva dopo la perdita della capacità riproduttiva.

e oggetto di uno studio a lungo termine, Wood e altri hanno calcolato una metrica chiamata rappresentazione post-riproduttiva (PrR), che rappresenta la proporzione media della vita adulta trascorsa in uno stato post-riproduttivo.

Mentre la maggior parte dei mammiferi, inclusa la popolazione di scimpanzè, ha una PrR vicina allo zero, gli autori hanno scoperto che i scimpanzè di Ngogo avevano una PrR dell'0.2, il che significa che, in media, le femmine trascorrono il 20% degli anni adulti in uno stato post-riproduttivo. headtopics.com

Inoltre, campioni di urina prelevati da 66 femmine in varie fasi riproduttive e di età hanno mostrato che la transizione a questo stato post-riproduttivo era caratterizzata da variazioni negli ormoni come gonadotropine, estrogeni e progestinici. Secondo gli autori, variazioni ormonali simili sono diagnostiche per la menopausa umana.

La mezza età è collegata già a problemi di sonno e della funzione sessuale. Si stima che quasi metà delle donne di mezza età sperimenta problemi di sonno durante il passaggio alla menopausa e riferisce di soffrire di problemi sessuali durante lo stesso periodo della loro vita headtopics.com

Uno studio dimostra che gli estrogeni tendono infatti a sfavorire nelle donne l'utilizzo dell'ippocampo, la struttura cerebrale deputata alla formazione della memoria a lungo termine e all'orientamento spaziale

Viene prelevato il tessuto ovarico con un mini-intervento di appena mezz'ora in donne che hanno meno di 40 anni; e poi quello stesso tessuto viene congelato, quindi scongelato e reimpiantato fino a 20 anni dopo headtopics.com

