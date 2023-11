Scoperta una proteina chiave per la memoria

Neuroscienziati dell'Università Cattolica e della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli hanno scoperto che la proteina Limk1 può essere attivata con un farmaco chiamato rapamicina, che ha effetti anti-aging sul cervello. Lo studio potrebbe migliorare la comprensione dei meccanismi della memoria e trovare soluzioni innovative per le patologie neuropsichiatriche.

VANİTYFAİRIT: Bambini capricciosi: la soluzione è accarezzarliI neuroscienziati hanno indagato gli affascinanti meccanismi che si celano dietro a un gesto d'affetto che può davvero fare la differenza

Fonte: VanityFairIt

VOGUE_İTALİA: I film di Natale romantici da vedereAl 25 dicembre manca poco più di un mese e il countdown alla festa più magica dell'anno e non può che iniziare con la visione di pellicole cariche di sentimenti e d'amore. Sono titoli sempre capaci di emozionarci, facendoci commuovere, ridere e sorridere, scaldandoci un po' il cuore. Stiamo parlando di alcune indelebili film di Natale romantici interpretate da attrici meravigliose, entrate nella storia del cinema non solo per la loro bellezza ma anche per la capacità di trasformare un semplice ciak in sequenze entrate nella nostra memoria collettiva

Fonte: vogue_italia

TUTTOSPORT: Premiazione della Hall Of fame con ospiti importanti del calcio italianoÈ il giorno della premiazione della Hall Of fame (riconoscimento istituito nel 2011 da Fondazione Museo del Calcio e Figc) con tanti gli ospiti importanti del calcio italiano presenti a Coverciano per l'edizione 2023. Gianfranco Zola , Alessandro Altobelli e Cristiana Girelli , ma anche l'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini e il giovane arbitro toscano Luca Martelli sono tra i premiati dell'edizione 2023. Riconoscimenti alla memoria sono stati consegnati ai familiari di altre grandi figure, in ruoli ed epoche differenti, come Sinisa Mihajlovic , Erno Egri Erbstein e Mario Sconcerti . Spalletti, tra la Nazionale e Totti Tra gli ospiti presenti non poteva mancare il Ct della Nazionale Luciano Spalletti che ha parlato della sifda dei suoi ragazzi: ' Fondamentale sapere che tutto questo lo facciamo per l'Italia, ognuno di noi non sarà niente finché penserà di farlo per se stesso, se invece si pensa di farlo per la patria diventerà una forza superiore

Fonte: tuttosport

AGİ AGENZİA ITALİA: Greta Thunberg interrotta durante un discorso pubblico ad AmsterdamGreta Thunberg è stata interrotta durante un discorso pubblico ad Amsterdam, in Olanda, in seguito a una lunga marcia per l'ambiente e con una forte simpatia per la causa palestinese.

Fonte: Agi Agenzia Italia

INTERNAZİONALE: La Rai criticata per l'intervista a una ragazza stuprataLa Rai è stata sommersa dalle critiche per l’intervista a una ragazza che ha subìto uno stupro. Ma è solo l’ultimo esempio di un sistema che non vuole davvero fare i conti con il problema, scrive Claudia Torrisi:

Fonte: Internazionale