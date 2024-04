Scoperta consegna di droga a Roma est

L'allarme è scattato ieri mattina in uno dei magazzini di Roma est quando gli addetti alle consegne hanno notato un pacco aperto e all'interno dieci candelotti. «Aiuto, qui salta tutto in aria» hanno subito riferito alla polizia chiedendo un intervento immediato. Le operazioni si sono poi concluse in un appartamento di San Basilio dove i poliziotti hanno sorpreso i destinatari del pacco con 5 chili di droga in casa.

I contorni di quanto avvenuto ieri sono ancora da definire e per gli investigatori saranno determinanti i risultati scientifici sul materiale sequestrato all'interno dei candelotti. L'ipotesi è che si tratti di droga e che quella di ieri quindi, sia stata una consegna 'saltata'. «Se il pacco non si fosse aperto per cause accidentali - spiegano i poliziotti- sarebbe andata a buon fine. Restiamo in attesa delle conferme della reparto scientifico degli artificieri» sottolineano i poliziott

