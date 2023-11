Scontro tra il ministro Salvini e i sindacati sullo sciopero del 17 novembre

Il segretario generale della Cgil tira dritto, dopo la precettazione per l'agitazione in programma per venerdì. Intanto, la presidente della Commissione di Garanzia Paola Bellocchi, in una audizione alla Camera, ribadisce: lo sciopero del 17 novembre non si può considerare uno sciopero generale, sono infatti escluse moltissime categorie. Continua lo scontro tra il ministro dei Trasporti Salvini e i sindacati sullo sciopero di venerdì 17 novembre.

"Possono precettare finché gli pare, noi non ci fermiamo fino a quando non abbiamo ottenuto dei risultati", tira dritto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Mentre dalla Uil Bombardieri afferma: "Il ministro Salvini è intervenuto riducendo da 8 a 4 ore" lo sciopero per il settore dei trasporti pubblici, "valuteremo tra qualche ora insieme alla Cgil e a Landini quale sarà il nostro comportamento, perché è chiaro che di fronte a un atto di precettazione ci sono responsabilità e ricadute sui lavoratori, quindi valuteremo con l'obiettivo di tutelare i lavoratori

:

AGENZİA_ANSA: Cgil e Uil, 'aspettiamo valutazione del garante scioperi''Apertura su vigili del fuoco e trasporto aereo' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Garante a Cgil e Uil, mancano requisiti per lo sciopero generaleLa protesta di venerdì 17 va quindi rimodulata. Lega: 'Castigato il capriccioso Landini' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Garante a Cgil e Uil, 'mancano i requisiti di sciopero generale'La Commissione di garanzia conferma 'il contenuto del provvedimento adottato in data 8 novembre' sullo sciopero di venerdì 17 proclamato da Cgil e Uil, con cui chiede la rimodulazione dello stop in alcuni settori. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

İLPOST: Sciopero CGIL e UIL per venerdì 17 novembreLa Commissione di garanzia ha diffuso una delibera secondo cui le associazioni sindacali coinvolte avrebbero violato la normativa in vigore, invitandole a rimodulare gli orari e le modalità di convocazione dello sciopero. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini interviene accusando la CGIL di ignorare le regole delle mobilitazioni.

Fonte: ilpost | Leggi di più »

HUFFPOSTITALİA: Hamas non controlla più Gaza, l'Idf ha preso il ParlamentoLo scontro tra miliziani e esercito israeliano è totale

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »

LASTAMPA: Scontro in aula tra il pm e la difesa di Alessia PifferiIl pubblico ministero Francesco De Tommasi e la difesa di Alessia Pifferi si scontrano in aula durante il processo per l'omicidio della figlia Diana. Il pm accusa le psicologhe del carcere di San Vittore di manipolare Pifferi.

Fonte: LaStampa | Leggi di più »