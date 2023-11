Non si placa lo scontro tra governo e sindacati sullo sciopero generale per contestare alcuni punti della legge bilancio, proclamato da Cgil e Uil per venerdì 17 novembre, precettato ieri dal Mit con riduzione a 4. L'astensione dal lavoro riguarda in particolare il pubblico impiego e il tpl. sullo sciopero ribadisce la sua posizione: 'Il problema che si è posto è che non fosse uno sciopero generale nel senso convenzionale, né al livello nazionale né regionale.

Lo sciopero generale riguarda la totalità del lavoro pubblico e privato, con una proclamazione aperta, in questo caso invece è una proclamazione chiusa che non riguarda la totalità delle categorie'. In audizione alla Camera di fronte alle Commissioni Lavoro e Trasporti la Garante Paola Bellocchi specifica: 'In ciascuna Regione il contrasto alla manovra economica del governo verrà fatto attraverso due pezzi di sciopero. Ci è sembrato che i presupporti dello sciopero generale non ricorressero

:

AGENZİA_ANSA: Cgil e Uil, 'aspettiamo valutazione del garante scioperi''Apertura su vigili del fuoco e trasporto aereo' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Garante a Cgil e Uil, mancano requisiti per lo sciopero generaleLa protesta di venerdì 17 va quindi rimodulata. Lega: 'Castigato il capriccioso Landini' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Garante a Cgil e Uil, 'mancano i requisiti di sciopero generale'La Commissione di garanzia conferma 'il contenuto del provvedimento adottato in data 8 novembre' sullo sciopero di venerdì 17 proclamato da Cgil e Uil , con cui chiede la rimodulazione dello stop in alcuni settori. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

İLPOST: Sciopero CGIL e UIL per venerdì 17 novembreLa Commissione di garanzia ha diffuso una delibera secondo cui le associazioni sindacali coinvolte avrebbero violato la normativa in vigore, invitandole a rimodulare gli orari e le modalità di convocazione dello sciopero. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini interviene accusando la CGIL di ignorare le regole delle mobilitazioni.

Fonte: ilpost | Leggi di più »

TGLA7: La Commissione di garanzia conferma la non validità dello sciopero generaleLa Commissione di garanzia ha stabilito che lo sciopero proclamato da Cgil e Uil non può essere considerato generale e deve rispettare regole diverse per alcuni settori.

Fonte: TgLa7 | Leggi di più »

LASTAMPA: Il Garante a Cgil e Uil: “Mancano i requisiti dello sciopero generale”. La Lega: “Messo in castigo il capricc…La Commissione di garanzia: va ridotto lo sciopero di venerdì

Fonte: LaStampa | Leggi di più »