Scontro tra auto e scooter: morto un 33enne. Grave un 14enne

La vittima, morta poco dopo l'impatto, viaggiava su uno scooter insieme al quattordicenne rimasto gravemente ferito e trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Bambino Gesù. Lo scooter T-Max con in sella i due, secondo quando ricostruito finora, si è scontrato con un'auto che stava svoltando. L'automobilista di 45 anni alla guida di una Renault Clio, è stato sottoposto ai test di alcol e droga.

Secondo quanto appreso la Renault Clio, procedeva in direzione Anzio, quando per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe svoltato in prossimità dell'ingresso di un camping. A quel punto c'è stato l'impatto. La dinamica esatta del sinistro sarà determinata grazie all'attività d'indagine. La salma del 33enne, invece, è stata trasferita al policlinico Tor Vergata.

