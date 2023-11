Scontro in aula tra il pm e la difesa di Alessia Pifferi

Scontro in aula tra il pubblico ministero Francesco De Tommasi e la difesa di Alessia Pifferi: la donna è accusata dell’omicidio pluriaggravato della figlia Diana, di 18 mesi, da lei abbandonata nella casa di via Parea a Milano per passare una settimana con l'ex compagno, e ritrovata morta, a causa degli stenti e della disidratazione, il 20 luglio.

Il pm ha accusato le due psicologhe del carcere di San Vittore, le quali hanno seguito Pifferi, presentando successivamente una diagnosi di vizio parziale di mente e di ritardo mentale al consulente della difesa della donna, Marco Garbarini. La tesi del pm, che si è opposto alla richiesta di sentire le due professioniste in sede processuale in qualità di testimoni, è che le psicologhe avrebbero manipolato Pifferi, aiutandola a elaborare una rivisitazione dei fatti, una versione «differente rispetto a quella spontaneamente fornita

