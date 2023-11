Scontro con i sindacati sullo sciopero di venerdì 17 novembre

Sullo sciopero di venerdì 17 novembre è scontro con i sindacati, che confermano la protesta, ad eccezione del settore degli aerei. Lo sciopero di venerdì 17 per il trasporto pubblico sarà consentito dalle 9 alle 13. È partita la lettera di precettazione firmata dal vicepremier e ministro Matteo Salvini. Così una nota del Mit. Per approfondire Agenzia ANSA Sciopero Cgil e Uil, chi si ferma e chi no il 17 - Notizie - Ansa.it Stop di 8 ore dai trasporti alla scuola e poste.

Esclusi i voli (ANSA) Muro contro muro sullo sciopero di venerdì 17 e alla fine scatta la precettazione per il settore dei trasporti. Dopo un nuovo round con Cgil e Uil che confermano lo sciopero generale contro la manovra del governo Meloni, il vicepremier e ministro Matteo Salvini interviene riducendo lo stop da 8 a 4 ore, dalle 9 alle 13. Ma scatta anche l'ira dei sindacat

AGENZİA_ANSA: Scontro Lega-Cgil: 'Landini fa capricci'. 'Salvini nervoso''Scioperano per fare weekend'. La risposta: 'teme le promesse fatte' (ANSA)

AGENZİA_ANSA: Cgil e Uil, 'aspettiamo valutazione del garante scioperi''Apertura su vigili del fuoco e trasporto aereo' (ANSA)

AGENZİA_ANSA: Garante a Cgil e Uil, mancano requisiti per lo sciopero generaleLa protesta di venerdì 17 va quindi rimodulata. Lega: 'Castigato il capriccioso Landini' (ANSA)

AGENZİA_ANSA: Garante a Cgil e Uil, 'mancano i requisiti di sciopero generale'La Commissione di garanzia conferma 'il contenuto del provvedimento adottato in data 8 novembre' sullo sciopero di venerdì 17 proclamato da Cgil e Uil, con cui chiede la rimodulazione dello stop in alcuni settori. (ANSA)

İLPOST: Sciopero CGIL e UIL per venerdì 17 novembreLa Commissione di garanzia ha diffuso una delibera secondo cui le associazioni sindacali coinvolte avrebbero violato la normativa in vigore, invitandole a rimodulare gli orari e le modalità di convocazione dello sciopero. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini interviene accusando la CGIL di ignorare le regole delle mobilitazioni.

