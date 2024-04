Scongiurare una nuova “sindrome cinese”. O meglio un nuovo, grave shock in arrivo da Pechino: che potrebbe essere causato oggi a punte avanzate dell’economia, americana e non solo, da inedite inondazioni sulle piazze globali di tecnologie a basso costo made in China per la transizione energetica. Dalle auto elettriche alle batterie e ai pannelli solari.

E’ questa la principale missione del Segretario al Tesoro Janet Yellen durante il suo nuovo viaggio asiatico, cinque giorni tra Guangzhou e Pechino per fitti incontri con le controparti. Una Yellen a muso duro, insomma, in occasione della seconda visita nel Paese in nove mesi. Già durante il volo che l’ha portata in Cina, ha offerto il suo neo-biglietto di presentazione: Washington, ha detto, intende considerare un ventaglio di azioni per proteggere industrie Usa viste come minacciate dalla Cina, comprese barriere tariffarie. «Siamo cercando di far crescere industrie ad esempio nei pannelli solari, nelle batterie, nei veicoli elettric

