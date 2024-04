Scomparso Gaetano Pesce , il grande maestro del design mondiale che, attraverso le sue opere, stimolava il pensiero e l'attenzione ai grandi temi sociali. Un manifesto sull' oppressione femminile . La poltrona oltre ad essere stata realizzata con un materiale innovativo per l'epoca, è un vero e proprio manifesto sulla condizione delle donne. Simile ad una figura accovacciata con un pouf 'legato' da un filo alla struttura principale, che simboleggia una palla al piede.

Questo fu solo uno degli oggetti che travalicavano il semplice design, diventando un manifesto politico che il grande artista ha portato avanti in tutta la sua carriera. Nato a La Spezia l'8 novembre del 1939 ed aveva compiuto gli studi a Venezia all’Istituto universitario di architettura (IUAV), dove si era laureato nel 1965, perfezionandosi poi all’Istituto superiore di design a Padova. Ha esordito come artista e regista teatrale e cinematografico (Pièce per una fucilazione, performance multimediale, 1967; Irreversione, 1968

