Scommesse, Zaniolo in Procura a Torino: rivivi la diretta

TORINO - Altra giornata importante sul fronte dell’inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Torino dove gli inquirenti stanno analizzando le prove fornite dai testimoni.

La chiavetta USB consegnata da Maurizio Petra potrebbe svelare nuovi nomi. Zaniolo si è presentato in procura per un'audizione davanti alla pm Manuela Pedrotta e al pool investigativo. Rivivi la diretta.

Italia Notizie

Leggi di più:

CorSport »

Scommesse: Zaniolo in procura a Torino, oltre due ore dalla pm PedrottaScommesse: Zaniolo in procura a Torino Leggi di più ⮕

Caso scommesse, Niccolò Zaniolo arrivato in procura a TorinoIl giocatore della Nazionale sarà ascoltato dalla pm Manuela Pedrotta Leggi di più ⮕

Zaniolo ascoltato dalla Procura di Torino sul caso scommesseIl giocatore, oggi all'Aston Villa, si è recato in Procura a Torino per venire ascoltato dai PM che indagano sul giro di scommesse illegali. Leggi di più ⮕

Scommesse, Zaniolo in procura a Torino per l'interrogatorio: la situazione e cosa rischiaNicolò Zaniolo è arrivato in procura a Torino nel primo pomeriggio di... Leggi di più ⮕

Calcio scommesse, Zaniolo in procura a Torino per essere sentito dai pmIl centrocampista dell’Aston Villa è finito nel mirino dei magistrati, insieme ai calciatori Fagioli e Tonali, per aver giocato su piattaforme online senza lic… Leggi di più ⮕

Diretta scommesse, Zaniolo in Procura a Torino: segui il liveCorriere dello Sport Leggi di più ⮕