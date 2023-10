Scommesse, Zaniolo: 'Ho puntato su siti illegali, ma mai su calcio'

Scommesso ha scommesso. E per di più su piattaforme illegali. Ma mai sul calcio. È l'esito, in sostanza, delle oltre due ore e mezza trascorse in procura a Torino da Nicolò Zaniolo, indagato nell'inchiesta sulle scommesse nelle piattaforme non autorizzate. Così come avevano già fatto Nicolò Fagioli prima e Sandro Tonali dopo, anche l'ex calciatore della Roma ammette dunque di aver ceduto alle puntate.

Per questo a oggi il calciatore, 24enne, non è indagato dalla procura federale Figc, a differenza di Fagioli, sospeso per sette mesi e di Tonali, che resterà fermo per dieci mesi. Una linea difensiva, quella di Zaniolo, che è stato confermata dagli avvocati.

