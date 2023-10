Scommesse: Zaniolo due ore e mezza davanti ai pm di Torino

È durata oltre due ore e mezza l'audizione in Procura a Torino di Nicolò Zaniolo, l'attaccante dell'Aston Villa, ex della Roma, indagato nell'inchiesta sulle scommesse su piattaforme illegali. Il giocatore è stato sentito dalla pubblico ministero Manuela Pedrotta titolare dell'inchiesta.

Presenti all'audizione oltre ai legali di Zaniolo anche gli investigatori della squadra mobile che indagano sulle presunte irregolarità. Il calciatore è accusato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. Zaniolo ha lasciato gli uffici del settimo piano da un'uscita secondaria

Italia Notizie

Leggi di più:

Agenzia_Ansa »

Caso scommesse, Zaniolo atteso in procura a Torino per l'interrogatorioI titoli di Sky TG24 del 27 ottobre, edizione delle 8 Leggi di più ⮕

Zaniolo ascoltato dalla Procura di Torino sul caso scommesseIl giocatore, oggi all'Aston Villa, si è recato in Procura a Torino per venire ascoltato dai PM che indagano sul giro di scommesse illegali. Leggi di più ⮕

Scommesse, Zaniolo in procura a Torino per l'interrogatorio: la situazione e cosa rischiaNicolò Zaniolo è arrivato in procura a Torino nel primo pomeriggio di... Leggi di più ⮕

Calcio scommesse, Zaniolo in procura a Torino per essere sentito dai pmIl centrocampista dell’Aston Villa è finito nel mirino dei magistrati, insieme ai calciatori Fagioli e Tonali, per aver giocato su piattaforme online senza lic… Leggi di più ⮕

Diretta scommesse, Zaniolo in Procura a Torino: segui il liveCorriere dello Sport Leggi di più ⮕

Caso scommesse, Niccolò Zaniolo arrivato in procura a TorinoIl giocatore della Nazionale sarà ascoltato dalla pm Manuela Pedrotta Leggi di più ⮕