Scommesse, squalifica Tonali di dieci mesi in vigore da oggi. Lo ha comunicato la Fifa

La squalifica di Sandro Tonali per il caso scommesse è in vigore da oggi. Il centrocampista del Newcastle - che ha patteggiato uno stop di dieci mesi - ha avuto la conferma ufficiale da parte della Fifa.

dai campi, che oltre alla stagione in corso gli farà perdere l’eventuale fase finale dell’Europeo 2024 con la maglia azzurra e le prime tre partite della prossima Premier League. Gli altri 8 mesi, oltre ai 20mila euro di multa e al percorso riabilitativo obbligatorio già iniziato da Tonali

con uno psichiatra esperto nella lotta alla ludopatia, da scontare in pene accessorie. Tradotto: l’ex milanista dovrà prendere parte a 16 incontri pubblici, in Italia e in presenza, organizzati dalla federazione in ambito prevenzione o recupero dalla dipendenza dal gioco d’azzardo. headtopics.com

