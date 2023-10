Scommesse, parlano i legali di Nicolò Zaniolo: 'Nessun indizio a suo carico, chiuderemo presto la vicenda'

PREMIER LEAGUE, CALCIOSCOMMESSE - Nicolò Zaniolo è stato interrogato per circa 3 ore dal pm Manuela Pedrotta sul caso scommesse. Al termine dell'interrogatorio, i legali del calciatore hanno comunicato che "non è emerso nessun indizio a suo carico circa ipotesi di scommesse su partite di calcio" e sono fiduciosi di chiudere presto la vicenda giudiziaria del loro assistito..

All'ex giocatore della Roma era contestato l'esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, previsto all'articolo 4 della legge 401/1989.Nicolò Zaniolo ha risposto a tutte le domande e non si è sottratto ad alcuna contestazione formulata dal PM chiarendo definitivamente la sua posizione. Non è emerso nessun indizio a suo carico circa ipotesi di scommesse su partite di calcio.

