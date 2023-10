Scommesse: Fifa, in vigore da oggi la squalifica di Tonali

E' in vigore da oggi a livello internazionale la squalifica inflitta a Sandro Tonali per il caso scommesse."La richiesta presentata dalla Federazione italiana giuoco calcio di estendere la sanzione inflitta al giocatore Sandro Tonali il 27 ottobre 2023 con effetto mondiale è stata accolta", fa infatti sapere un portavoce della Fifa con una dichiarazione.

Il patteggiamento raggiunto tra i legali del giocatore del Newcastle e la procura federale della Figc per il caso scommesse prevede una sanzione di 18 mesi: dieci di squalifica, otto di prescrizioni alternative.

