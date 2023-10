Scommesse: 10 mesi di stop a Tonali, più 8 di pene accessorie

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Raggiunto l'accordo tra i legali di Sandro Tonali e la procura federale della Figc.

La sanzione per il calciatore per il caso scommesse è di 18 mesi: 10 mesi squalifica, 8 prescrizioni alternative (rispetto piano terapeutico ed almeno 16 incontri di testimonianza in presenza). Ora manca solo la risposta della Procura Generale dello Sport. (ANSA).

Tonali, l'ammissione shock in Procura: 'Faticavo a smettere con le scommesse'L'ex Milan salterà la stagione in corso, Europeo compreso se l'Italia si qualificherà e anche parte della prossima

