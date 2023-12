Sciopero nazionale dei lavoratori del settore terziario e distribuzione in Italia

Shopping a rischio così come i servizi di ristorazione collettiva, con lo stop che riguarderà anche mense aziendali, delle strutture sanitarie e scolastiche (nelle scuole servizio minimo garantito). Venerdì 22 dicembre c’è lo sciopero nazionale dei lavoratori e delle lavoratrici del settore terziario, distribuzione e servizi, della distribuzione moderna organizzata e di quella cooperativa.

Si fermano anche gli impiegati nel comparto turistico ricettivo alberghiero insieme ai colleghi delle agenzie di viaggio e delle aziende termali. In Italia 5 milioni di lavoratori, tutti in attesa, in media da oltre 3 anni, dei rinnovi dei contratti nazionali di settor





romatoday » / 🏆 5. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

I preti ribelli che "sposano" gli omosessuali in chiesa (anche quelli italiani)C'è un parroco cattolico che accoglie fedeli di ogni tipo, rivendicando posizioni spesso in contrasto con quelle ufficiali del Vaticano. Mattia e Martin...

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

Mes, ultima forzatura della maggioranza: vota parere contrario alla ratifica ma è spaccataFratelli d'Italia e Lega restano contrarie alla riforma, Forza Italia verso l'astensione

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Sciopero e protesta degli operatori Oepac a RomaGli operatori Oepac hanno organizzato uno sciopero e una protesta in piazza del Campidoglio a Roma. Durante un'assemblea con cooperative, sindacati e operatori, sono state discusse le criticità del servizio di assistenza ai bambini con disabilità nelle scuole di Roma Capitale. Le organizzazioni sindacali e cooperative hanno fatto il punto sulla sperimentazione del servizio.

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Governiamo insieme 15 Regioni, l’accordo lo troveremo anche stavoltaI big del centrodestra ostentano ottimismo: la matassa delle Regionali 2024 verrà sbrogliata a tempo debito. Un quadro definito dei candidati ancora non c’è e sarà necessario un accordo tra Meloni, Salvini e Tajani.

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Natale in famiglia: 4 consigli per sopravvivere ai parenti (anche a quelli più “serpenti”)Siete mai stati tentati di alzarvi nel bel mezzo del pranzo di Natale e di piantare in asso il parentado al gran completo, levando al grigio cielo decembrino urla liberatorie mentre fuggite di gran carriera? Avete mai provato l'impulso, nella medesima circostanza, di afferrare la cara zietta per le spalle e, scuotendola, intimarle di desistere dal favorire la sua ottusa opinione, peraltro non richiesta, su cose che non la riguardano? O, ancora, presi dallo sconforto, avete mai sentito il bisogno di appoggiare la testa sul tavolo e quindi sbatterla energicamente, con regolare, lugubre cadenza? Probabilmente sì. Viviamo in un periodo che è un'autentica fucina di ansia, un'epoca in cui la disinformazione genera opinioni divisive e alimenta granitiche certezze in ogni generazione

Fonte: vogue_italia - 🏆 17. / 68 Leggi di più »

Israele e Hamas continuano gli scambi di accuse dopo il veto americanoIsraele e Hamas continuano gli scambi di accuse dopo il veto americano su una risoluzione del Consiglio di Sicurezza. Israele ribadisce di non avere piani per spostare la popolazione palestinese di Gaza. Netanyahu invita i miliziani di Hamas ad arrendersi, mentre Hamas avvisa Tel Aviv che i loro ostaggi non torneranno senza negoziati.

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »