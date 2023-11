Sciopero del 17 novembre: come si svolgerà e quali sono le manifestazioni previste

Dopo le prime indicazioni dei sindacati e le modifiche apportate in seguito alla precettazione decisa dal ministro Matteo Salvini nei trasporti ecco come si svolgerà lo sciopero di venerdì 17 novembre. Particolarmente difficile è prevista la situazione a Roma, dove scioperano anche gli studenti medi e universitari ed è prevista la manifestazione di Cgil e Uil a Piazza del Popolo nel primo pomeriggio.

Il Lazio è anche una delle regioni del Centro dove lo stop nelle scuole e nella sanità è previsto per 8 ore. In programma anche una manifestazione da Usb sotto il ministero della Pubblica amministrazione, per chiedere aumenti salariali e assunzioni e dire no al taglio delle pensioni. Il trasporto aereo non sarà coinvolto dallo stop deciso dai sindacati. Inizialmente previsto il loro sciopero è stato annullato dall’inizio di questa settimana Nel trasporto pubblico locale lo stop, dopo la precettazione, si riduce da 8 a 4 ore, dalle 9 alle 13, per gli addetti di autobus, tram e metropolitane, nel rispetto delle fasce di garanzi

FATTOQUOTİDİANO: Sciopero, dopo la precettazione Salvini all'attacco dei sindacati: "Il Paese deve correre, non…Al quarto giorno di scontro con i sindacati e dopo la precettazione ordinata contro la mobilitazione dei trasporti promossa da Cgil e Uil per il prossimo 17 novembre, Matteo Salvini torna ad attaccare i sindacati. Lo fa davanti alla platea di Federmanager, riunita in assemblea annuale a Roma .

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più »

SKYTG24: Sciopero dei trasporti ridotto a 4 ore dopo la precettazione firmata da SalviniLo stop indetto da Cgil e Uil, dopo l'intervento del Garante, ha portato a un lungo braccio di ferro. La precettazione firmata da Salvini ha ridotto lo sciopero dei trasporti a 4 ore. Il segretario della Uil ospite a Sky TG24: "Sciopero spalmato per stare sul territorio"

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Sciopero, nuovo scontro fra Salvini e i sindacati, 'non possiamo dipendere dagli umori di Landini'Salvini: 'La legge me lo permette, non abbiamo bisogno di blocchi, fermi e scioperi, ma di correre e produrre. Ho firmato ieri sera l'ordinanza di precettazione dello sciopero' perché 'non possiamo dipendere dagli umori di Landini' ANSA

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

İLFOGLİO_İT: Braccio di ferro tra Salvini e Landini sullo sciopero, ma i problemi tecnici restanoBraccio di ferro tra Salvini e Landini sullo sciopero, ma i problemi tecnici restano. Cgil e Uil ignorano la precettazione tranne per il settore dei trasporti: "Valutiamo cosa fare". Oggi la decisione in conferenza stampa.

Fonte: ilfoglio_it | Leggi di più »

ADNKRONOS: Alta tensione Cgil Uil-governo dopo precettazione scioperoUil attacca: 'Squadrismo istituzionale'. Cgil valuta se portare avanti lo stop dei trasporti

Fonte: Adnkronos | Leggi di più »

HUFFPOSTITALİA: Fausto Bertinotti: lo sciopero è un regalo per il paeseFausto Bertinotti commenta il regalo di Matteo Salvini a Maurizio Landini, convocando uno sciopero su una piattaforma fragile. Bertinotti sostiene che la proclamazione dello sciopero è un vero regalo per il paese, considerando la precaria condizione del lavoro dipendente in Italia, in particolare per la questione salariale.

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »