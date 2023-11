Sciopero dei trasporti ridotto a 4 ore dopo la precettazione firmata da Salvini

Lo stop indetto da Cgil e Uil, dopo l’intervento del Garante, ha portato a un lungo braccio di ferro. La precettazione firmata da Salvini ha ridotto lo sciopero dei trasporti a 4 ore. Il segretario della Uil ospite a Sky TG24: “Sciopero spalmato per stare sul territorio”Per venerdì 17 novembre Cgil e Uil hanno indetto uno sciopero generale contro la manovra.

Dopo l’intervento del Garante e il lungo braccio di ferro tra politica e sindacati, è arrivata la precettazione firmata dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, che ha portato alla riduzione dello sciopero dei trasporti da 8 a 4 ore. Ma resta di 8 ore per gli altri settori. “La precettazione rimane solo per i lavoratori del trasporto pubblico quindi resta comunque importante e spero che la piazza sia piena. Non è uno sciopero azzoppato ma ci saranno grandi manifestazioni. Anzi devo ringraziare Salvini: se continua con questa polemica dovremo andare al Circo Massim

ADNKRONOS: Alta tensione Cgil Uil-governo dopo precettazione scioperoUil attacca: 'Squadrismo istituzionale'. Cgil valuta se portare avanti lo stop dei trasporti

FATTOQUOTİDİANO: Salvini insiste sullo sciopero dei trasportiIl Ministro dei Trasporti invita i sindacati a rivedere la loro posizione sullo sciopero dei trasporti. I sindacati sollevano la questione dell'imparzialità del Garante.

SKYTG24: Scontro tra il ministro Salvini e i sindacati sullo sciopero del 17 novembreIl segretario generale della Cgil tira dritto, dopo la precettazione per l'agitazione in programma per venerdì. Intanto, la presidente della Commissione di Garanzia Paola Bellocchi, in una audizione alla Camera, ribadisce: lo sciopero del 17 novembre non si può considerare uno sciopero generale, sono infatti escluse moltissime categorie.

