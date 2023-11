Sciopero dei trasporti nel Centro Italia

È uno sciopero che interessa il servizio pubblico e il servizio privato nelle regioni del Centro Italia: tutta la categoria dei trasporti non potrà aderire all’intero sciopero di 8 ore, ma aderirà in forma ridotta, perché al di là della precettazione operata del ministro delle Infrastrutture– fatto gravissimo che rappresenta un chiaro attacco al diritto di sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori – lo sciopero è stato ridotto dalla, organo di vigilanza previsto dalla normativa vigente che controlla e limita di fatto il libero esercizio del diritto di sciopero Lo sciopero del 17 novembre rappresenta solamente una prima tappa del lungo percorso che porterà a scioperare le regioni del Sud e del Nord, fino all’ultima data prevista per venerdì 24 novembre con la manifestazione di Bresci

ADNKRONOS: Buratti (Synlab Italia): 'Innovazione al centro per restare nel mercato'Il Ceo all’hackathon degli Eit Health i-Days, ‘tecnologia sempre più pervasiva anche per la cura’

ADNKRONOS: Ia, Rebattoni (IBM Italia): 'Impatto generativa su crescita Italia come 1 Pnrr/anno, 240 mld'Il presidente e ad di IBM Italia intervendo al confronto 'Intelligenza artificiale, rischi e opportunità'

AGİ AGENZİA ITALİA: Attori e sceneggiatori in sciopero, l'ultima offerta degli Studiosla Screen Actors Guild, che rappresenta 160mila artisti, sostiene di essere decisa a mettere fine all' agitazione che dura da 116 giorni

REPUBBLİCA: Medici, dopo l’annuncio dello sciopero Schillaci promette: “Rivedremo i calcoli delle pensioni”I camici bianchi hanno annunciato l’astensione dal lavoro per il 5 dicembre. Il ministro: “Disponibili a incontrare i sindacati”

AGENZİA_ANSA: Medici, nessuna revoca dello sciopero senza atti concreti'Siamo soddisfatti per l'apertura al dialogo da parte del ministro della Salute, attediamo una sua convocazione, ma lo sciopero proclamato per il 5 dicembre non può essere revocato senza segnali concreti e se non si passa dalle parole ai fatti.

AGENZİA_ANSA: Manovra, sindacati divisi: Cisl in piazza il 25 novembre, Cgil e Uil proclamano lo scioperoOtto ore di astensione dal lavoro con 5 giornate di mobilitazione a partire dal 17 novembre (ANSA)

