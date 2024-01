Sciopero degli agricoltori in Germania

A dicembre, poco prima di Natale, il governo federale tedesco guidato dal socialdemocratico Olaf Scholz ha deciso di tagliare alcune sovvenzioni riservate al settore agricolo, in particolare quelle legate alle tasse sui veicoli a motore e soprattutto quelle sul carburante. Le principali organizzazioni dei coltivatori hanno protestato duramente annunciando un’ondata di scioperi.

L’8 gennaio in tutta la Germania gli agricoltori hanno invaso le città tedesche con i loro trattori e bloccato strade e altre infrastrutture. Circa 5.500 mezzi agricoli sono confluiti a Monaco di Baviera, mentre a Stralsund, nel nordest del paese, sul Mar Baltico, una fila di trattori e veicoli lunga venti chilometri ha bloccato l’accesso al porto. Proteste simili sono state organizzate ad Amburgo, Brema, Düsseldorf e Berlino. Il governo tedesco è stato costretto a varare un cospicuo pacchetto di tagli alla spesa pubblica in seguito alla crisi di bilancio provocata dalla corte costituzionale di Karlsruh





