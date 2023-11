Sciopero CGIL e UIL per venerdì 17 novembre

CGIL e UIL per venerdì 17 novembre. Il dibattito è iniziato quando la Commissione di garanzia, cioè l’autorità che per legge ha il compito di vigilare sui modi e sui tempi di convocazione degli scioperi, ha diffuso una delibera approvata il giorno prima secondo cui le associazioni sindacali coinvolte avrebbero violato la normativa in vigore, invitandole a rimodulare gli orari e le modalità di convocazione dello sciopero.

Dopo la delibera, contestata dai sindacati, è intervenuto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. La Lega, il partito di cui Salvini è segretario, ha pubblicato sabato un comunicato in cui si diceva sicura che la CGIL «ridurrà la mobilitazione o la rimanderà». Poi domenica ne ha pubblicato un altro in cui accusava la CGIL di ignorare «perfino l'ABC delle mobilitazioni», e aggiungendo: «Milioni di italiani non possono essere ostaggio dei capricci di Landini che vuole organizzarsi l'ennesimo weekend lungo

