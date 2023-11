Sciopero a Mondo Convenienza: licenziamenti revocati e regolamento cancellato

Martedì, dopo 160 giorni di sciopero per chiedere turni meno duri e stipendi più alti, venticinque autisti, facchini e montatori, sono tornati al lavoro. La RL2, la società che ha in appalto il trasporto e il montaggio dei mobili, ha revocato i licenziamenti che aveva deciso dopo i primi giorni di proteste e ha cancellato i contratti di apprendistato utilizzati per la metà dei lavoratori.

Oltre a questo, ha anche accettato di pagare loro un risarcimento per i cinque mesi trascorsi senza lavorare, e ha cancellato il contestato regolamento aziendale. Il regolamento prevedeva deroghe al contratto nazionale sulle ferie, sui permessi e sulla malattia, e un’indennità di trasferta che andava da poco più di sei euro al giorno per facchini e montatori a 30 euro, sempre lordi, per gli autisti. Ora l’indennità non sarà cancellata se i dipendenti dovessero assentarsi per più giorni, ma solo ridott

