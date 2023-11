Scioperi e proteste in Italia: il calendario delle mobilitazioni

Lo sciopero generale promosso da Cgil e Uil, ma non solo: a partire da venerdì prossimo inizia infatti una stagione di scioperi, manifestazioni e proteste che interesserà molti settori e molte sigle. Ecco il calendario in dettaglio. 17 novembre. Nell’ambito della mobilitazione promossa da Cgil e Uil contro la legge di bilancio e le politiche del governo venerdì sciopereranno per 8 ore o per l’intero turno tutte le lavoratrici e i lavoratori delle Regioni del Centro.

Nella stessa giornata, inoltre, le lavoratrici e i lavoratori delle categorie del trasporto e di tutto il pubblico impiego sciopereranno sempre per 8 ore o per l’intero turno, ma su tutto il territorio nazionale. 20 novembre. A scioperare sarà la Sicilia 24 novembre. Lo sciopero di 8 ore o l’intero turno di sciopero promosso da Cgil e Uil riguarderà invece tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori delle Regioni del Nord. 25 novembr

